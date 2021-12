Link kopiert

Inssbruck Ein 28-Jähriger ist am Christtag mit seinem Motorrad ohne Kennzeichen in Innsbruck viel zu schnell unterwegs gewesen. Er raste in Innsbruck bei Rot über Kreuzungen. Erst nach einer wilden Verfolgungsjagd konnte die Polizei den alkoholisierten Lenker in Ampass stoppen: Er touchierte in eine