Link kopiert

Minneapolis Sieben Menschen sind in den USA in ihrem Zuhause an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben – darunter Kinder und Jugendliche. Verwandte der Familie hatten die Opfer bereits am Wochenende in Moorhead im US-Bundesstaat Minnesota entdeckt. Neben drei Erwachsenen sind unter den Toten zwei K