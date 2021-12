Link kopiert

Die drei jungen Berberlöwen im Dvur Kralove Zoo in Tschechien gedeihen prächtig. Wenn sie ausgewachsen sind, werden zumindest die Männchen unter ihnen gut 2,8 m lang und bis zu 290 kg schwer. Die Löwenart ist in ihrer natürlichen Heimat bereits ausgestorben, heute leben sie nur noch in zoologischen