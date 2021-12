Link kopiert

cambridge Bis zu 2,6 Meter lang und etwa 50 Kilogramm schwer: Ein in England per Zufall entdecktes Fossil eines wohl gigantischen Tausendfüßers hat Schlagzeilen in Großbritannien gemacht. Die Überreste des Tiers aus dem Karbon-Zeitalter von vor 326 Millionen Jahren wurde im herabgestürzten Teil eine