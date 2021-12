Link kopiert

london, dubai In einer außergewöhnlichen Entscheidung hat die britische Justiz ein klares Signal gesendet: Der Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, muss über eine halbe Milliarde Pfund (knapp 645 Mill. Euro) an seine in Großbritannien lebende Ex-Frau Prinzessin Haja zahlen, damit