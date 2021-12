Link kopiert

Landeck Ein 58-jähriger Österreicher ist beim Eisklettern im Kaunertal tödlich verunglückt. Zwei Eiskletterer fanden den leblosen Mann am Wandfuß der Route „Der gelbe Fluss“ in der Eiskletterarena Versetz. Er dürfte nach ersten Ermittlungen in der dritten Stufe des Wasserfalls abgestürzt sein. Reani