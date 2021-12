Link kopiert

. . . ein Gepäckverlader, der im Frachtraum eines Flugzeugs in Indien eingeschlafen ist, nachdem er dort Koffer verstaut hatte. Der Flieger sei dann mit dem blinden Passagier an Bord von Mumbai nach Abu Dhabi geflogen, sagte ein Sprecher der indischen Zivilluftfahrtbehörde DGCA am Mittwoch der dpa.