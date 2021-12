Link kopiert

jakarta Einen Tag nach dem massiven Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Java ist die Zahl der Todesopfer auf 14 gestiegen. Rettungskräfte suchten am Sonntag in schwelenden Trümmern und Schlamm nach Überlebenden, am Nachmittag musste die Suche vorübergehend eingestellt werden, da befürchtet wu