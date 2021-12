Link kopiert

. . . Einbrecher, die am Wochenende massenhaft Legosteine durch ein Loch in der Mauer eines Spielwarengeschäfts in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen gestohlen haben. Durch die in die Wand gebrochene Öffnung seien sie in das Ladengeschäft gelangt und hätten die Lego-Sets entwendet, sagte die Polizei a