new York Wegen der Gefahr von Trümmern im Weltall hat die US-Weltraumbehörde Nasa einen geplanten Außeneinsatz zweier Astronauten an der Internationalen Raumstation ISS abgesagt. Eine entsprechende Warnung sei am Montagabend eingegangen, teilte die Nasa am Dienstag mit. Die beiden Nasa-Astronauten s