London Nach drei Nächten in einem eingeschneiten Pub in Nord­england haben die Gäste ihr unfreiwilliges Quartier nun verlassen. Der Schneepflug sei am Montag „endlich durchgekommen“, sagte Nicola Townsend, Wirtin des Tan Hill Inn, der Agentur PA am späten Montagabend. Von den 61 Gästen seien 59 abge