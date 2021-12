Link kopiert

München Polizisten haben bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 in Bayern 27 Kilogramm Kokain in einem Auto gefunden. Die Drogen dürften einen Wert von mindestens 2,7 Millionen Euro haben. Denn nach Worten eines Sprechers des Landeskriminalamts (LKA) in München liegt der Straßenverkaufswert von eine