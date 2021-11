Link kopiert

Graz, Darmstadt Die Raumsonde „Solar Orbiter“ wird vor ihrer geplanten Reise zum Zentrum unseres Sonnensystems noch ein letztes Mal zur Erde zurückkehren. Am Samstag um 5.30 Uhr (MEZ) wird das Raumschiff in einer Höhe von 460 Kilometern über Nordafrika und den Kanaren an seinem Heimatplaneten vorbei