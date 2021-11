Link kopiert

Fischamend In Europa breitet sich seit Mitte Oktober die Geflügelpest aus. Am Donnerstag hat die AGES einen Fall in einer kleinen Hühnerhaltung in Fischamend (Niederösterreich) bestätigt.

Die Hühner sind gestorben bzw. wurden unter behördlicher Aufsicht getötet, der Betrieb gesperrt. Es bestehe „kein