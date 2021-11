Schwerverletzte bei Busunfall in Schweden













stockholm Rund 20 Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Schweden verletzt worden. Ein Linienbus ist laut Polizei in der Gemeinde Värmdö nahe Stockholm mit einem Abschleppwagen zusammengestoßen. Der Busfahrer habe schwere Verletzungen erlitten und sei per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wor