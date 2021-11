Link kopiert

New York Einen Monat nach seinem Flug ins All an der Seite von „Star Trek“-Darsteller William Shatner ist der US-Weltraumtourist Glen de Vries bei einem Flugzeug­unglück ums Leben gekommen. Ein Kleinflugzeug mit dem 49-Jährigen an Bord stürzte knapp 100 Kilometer westlich von New York in der Gemeind