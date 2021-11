An Mama gekuschelt













Drei süße kleine Baby-Erdmännchen kuscheln sich eng an ihre Mama. Die Jungtiere leben in einem großen Familienverband im Chester Zoo in England, wo sie derzeit zu den Besucherlieblingen gehören. Erdmännchen kommen nach einer Tragezeit von ca. 77 Tagen zur Welt und werden die ersten zwei Monate von i