Wien Ein familiärer Streit hat am Samstag in Wien-Donaustadt höchst dramatisch geendet. Ein Mann (56) ging mit einem Messer auf seine Ehefrau (53) los und fügte ihr schwere Schnittverletzungen am Hals zu. Als der 24-jährige Sohn der Mutter zu Hilfe eilte, kam es zum Handgemenge zwischen den beiden M