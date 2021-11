Link kopiert

Lagos Nach dem Einsturz eines 21-stöckigen Rohbaus im westafrikanischen Nigeria haben Helfer 36 Leichen geborgen, seitdem das Gebäude am Montagnachmittag im Luxusviertel Ikoyi in der Wirtschaftsmetropole Lagos in sich zusammengebrochen war. Die Suche nach verschütteten Menschen, bei denen es sich ha