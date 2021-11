Immer mehr ­Wildschweine in ­Italien













Link kopiert

Rom Auch in Italien hat sich die Wildschweinpopulation in den vergangenen Jahren stark vermehrt. Bis in die Großstädte dringen die Tiere vor, ernähren sich vom Müll und sind für den Verkehr zur Gefahr geworden. Die Regionen schlagen jetzt Alarm und fordern von der Regierung Pläne gegen die „unkontro