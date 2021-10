Link kopiert

Reichenau/Rax Bei dem seit Wochenstart tobenden Waldbrand in Hirschwang in der niederösterreichischen Marktgemeinde Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) ist auch am Freitag keine Entspannung in Sicht gewesen. Als Lichtblick galt, dass sich die Flammen nicht noch weiter ausbreiteten. „Nach wie v