Seil von Arbeitern an Wolkenkratzer gekappt













Bangkok Eine Hochhausbewohnerin in Thailand hat das Halteseil für zwei mit Außenarbeiten beschäftigte Maler durchtrennt. Die Männer hätten über dem 26. Stockwerk in der Luft gebaumelt, bis sie schließlich von einem Ehepaar gerettet worden seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Medienberichten zu