reichenau Ein riesiger Waldbrand hat am Feiertag in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax gewütet und einen Verletzten gefordert. Mit einem Flächenausmaß von 115 Hektar handle es sich um „den größten Waldbrand, den es je in Österreich gab“, erklärte der Sprecher des Landesfeuerwehrkom