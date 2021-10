Facebook will Firmennamen ändern













Link kopiert

Menlo Park Facebook will sich einem Medienbericht zufolge umbenennen. Unternehmenschef Mark Zuckerberg plane, spätestens auf der jährlichen Connect-Konferenz am 28. Oktober den neuen Markennamen zu enthüllen, schrieb das im Silicon Valley bestens vernetzte Technik-Portal „The Verge“ am Mittwoch unt