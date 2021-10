Artig in einer Reihe













Drei kleine Paviankinder sitzen brav in einer Reihe, während sie von ihrer Mutter mit Fruchtstückchen gefüttert werden. Die vier gehören zum Tierpark Hagenbeck in Hamburg, wo sie mit weiteren Mantelpavianen in Haremsgruppen zusammenleben. Jungtiere verlassen den Harem noch vor der Geschlechtsreife.