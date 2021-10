2700 Jahre alte Amphoren aus Schiffswrack in der Adria geborgen













rom Amphoren und Krüge, aber auch eine große Anzahl feiner keramischer Weinbecher, die für die Tafel der Elite bestimmt waren, sind in dem Wrack eines korinthischen Schiffes aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. geborgen worden. Dieses wurde in einer Tiefe von 780 Metern im Kanal von Otranto in der südlich