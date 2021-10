Link kopiert

. . . die australische Schwimmerin Chloe McCardel (36), die mit ihrer 44. Durchquerung des Ärmelkanals einen Rekord aufgestellt hat. Die Ausdauerathletin stieg nach etwa 34 Kilometern und rund zehn Stunden in den Fluten in Pointe de la Courte Dune in Nordfrankreich an Land und krönte sich zur inoffi