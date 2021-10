Link kopiert

Kaohsiung Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung in den frühen Nachtstunden sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Viele der meist älteren Bewohner seien durch die Flamme