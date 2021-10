Link kopiert

Ruhstof Ein Tierschmuggel ist in Niederbayern aufgeflogen. Die Polizei entdeckte nahe der österreichischen Grenze 120 Finken im Kofferraum eines Autos. Der 25-Jährige hatte die Singvögel in Käfigen transportiert und geriet auf der Autobahn 3 bei Ruhstorf in eine Kontrolle. Der Mann gab an, die 120 F