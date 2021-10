Link kopiert

Peking Wegen des Taifuns „Kompasu“ ist in Hongkong das öffentliche Leben teils zum Erliegen gekommen. Unterricht an Schulen wurde am Mittwoch abgesagt, an der Börse wurde der Handel eingestellt und Serviceleistungen der Verwaltung wurden nicht mehr ausgeführt. Als Tropensturm hatte „Kompasu“ zuvor a