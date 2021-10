Fast 30 Tote durch Busunfall in Nepal













Kathmandu Mindestens 28 Menschen sind am Dienstag bei einem Busunglück im Westen von Nepal ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Behördenangaben in dem abgelegenen und zerklüfteten Distrikt Mugu, wo der Bus von einer Bergstraße rutschte und Hunderte Meter tief in eine Schlucht stürzte.