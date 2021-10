Link kopiert

Letzte Anhörung

Tel Aviv Am Sonntag hat vor einem Familiengericht in Tel Aviv in Israel die dritte und letzte Anhörung im Sorgerechtsstreit um Eitan, den einzigen Überlebende des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore in Italien, stattgefunden. Die Anhörung fand erneut hinter verschlossenen Türen statt. D