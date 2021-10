Link kopiert

Stockholm Der Medizin-Nobelpreis geht heuer an die US-Forscher David Julius und Ardem Patapoutian. Sie würden dafür geehrt, Rezeptoren für Temperatur und Druckgefühl entdeckt zu haben, teilte das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm am Montag mit. Julius habe mit einem Stoff eine