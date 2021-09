Link kopiert

Santa Cruz de La Palma Am elften Tag des Vulkanausbruchs auf La Palma war es so weit: Der glühend heiße Lavastrom erreichte die Westküste der kleinen Kanareninsel und stürzt seither über eine gut 100 Meter hohe Steilküste in den Atlantik. Behörden warnten vor gefährlichen Dämpfen. „Die Lava hat das