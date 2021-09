Link kopiert

30 Tote bei Kämpfen in Gefängnis

Quito Ein Bandenkrieg hinter Gittern hat in Ecuador 30 Insassen das Leben gekostet. 47 weitere wurden verletzt, wie die Justizbehörden mitteilten. Polizei und Militär brachten die Lage in der Haftanstalt in der Küstenstadt Guayaquil nach fünf Stunden wieder unter Kont