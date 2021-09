Link kopiert

new york Zahlreiche Menschen haben bei einer emotionalen Trauerfeier in der Nähe von New York der getöteten 22-Jährigen Gabby Petito gedacht. Die Leiche der 22-Jährigen war vor gut einer Woche in Wyoming entdeckt worden. Der Fall Gabby Petito hat in den USA aber auch weltweit große Aufmerksamkeit er