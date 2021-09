Link kopiert

Rettenberg Seine komplette Bierladung hat ein Getränkelaster in Schwaben verloren. Der Fahrer habe beim Verlassen des Betriebshofes in Rettenberg (Landkreis Oberallgäu) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei kippten den Angaben zufolge