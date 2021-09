Link kopiert

Cape Canaveral Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine nur aus Laien bestehende Crew in den Weltraum geflogen – und auch wieder zurückgekehrt. Die Dragon-Kapsel, die voll automatisiert ist, landete am Samstag (Ortszeit) mit einem Fallschirm im Atlantik vor der Küste von Florida. Die vier I