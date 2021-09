Link kopiert

Kopenhagen Die Jagd auf Weißseitendelfine hat den Färöer-Inseln erneut eine Tierschutzdebatte eingebracht. Am Wochenende seien zu viele Weißseitendelfine in Richtung Küste getrieben worden, sagte Heri Petersen, Vormann einer Gruppe von Jägern, die Grindwale in flache Gewässer vor der Hauptinsel Eyst