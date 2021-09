Link kopiert

. . . Beamte, die in Fischbachtal-Niedernhausen bei Darmstadt (Hessen) ein totes und mit einer Warnweste bekleidetes Reh fanden. Wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte, wurde am späten Sonntagabend ein auf der Straße liegendes Tier gemeldet. Zum Erstaunen der Polizisten fanden sie das Reh