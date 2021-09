Link kopiert

Madrid In Andalusien im Süden Spaniens wütet weiterhin ein riesiger Waldbrand. Das Feuer in den Bergen der Sierra Bermeja nahm am Sonntag noch einmal an Intensität zu, wie die Behörden mitteilten. Die Regionalregierung von Andalusien forderte Unterstützung einer militärischen Notfalleinheit an, um w