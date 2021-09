Polizist mit feiner Nase entdeckt in seiner Freizeit Cannabisplantage













Hardegg Weil einem Polizisten in seiner Freizeit starker Cannabisgeruch aus einem Gebäude aufgefallen war, ist eine Indoorplantage in Hardegg (Bezirk Hollabrunn) aufgeflogen. Bei einer Hausdurchsuchung am Mittwoch wurden 530 Pflanzen mit Blütenständen und 832 Gramm abgepacktes Cannabiskraut sicherge