Manila Der Taifun „Conson“ hat im Osten der Philippinen zu Stromausfällen in mehreren Provinzen geführt und eine große Suchaktion ausgelöst. Vor der Insel Samar wurden 18 Fischer vermisst. Außerdem hingen fast 2000 Passagiere in Häfen fest, weil Schiffe nicht ablegen konnten. Der Tropensturm war in