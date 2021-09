Link kopiert

klagenfurt Eine regelrechte Fledermaus-Invasion in einem Schlafzimmer einer Wohnung in Klagenfurt hat in der Nacht auf Dienstag die Berufsfeuerwehr der Stadt auf den Plan gerufen. Rund 20 Tiere waren über ein geöffnetes Fenster in ein Schlafzimmer gekommen und weigerten sich standhaft, selbiges wied