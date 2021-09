Link kopiert

waldbach Ein 43-Jähriger ist am Samstag mit seinem Oldtimer-Motorrad im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mehrere Meter über einen Hang abgestürzt und schwer verletzt liegen geblieben. Erst am Sonntag wurde er von zwei elfjährigen Mädchen entdeckt, die umgehend ihre Eltern informierten und diese in weiter