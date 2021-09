Zweijähriger in Kita in Etagenbett erstickt













Gelsenkirchen Ein Zweijähriger ist am Montag in einer Gelsenkirchener Kindertagesstätte in seinem Bett erstickt. Die Obduktion habe die Todesursache bestätigt, sagte die zuständige Oberstaatsanwältin am Mittwoch. Erzieher hatten den Buben nach einem Mittagsschlaf in der Einrichtung leblos aufgefunde