Genf Die Zahl der wetterbedingten Naturkatastrophen ist seit den 70er-Jahren weltweit deutlich gestiegen. Solche Ereignisse träten inzwischen vier bis fünf Mal häufiger auf und verursachten sieben Mal so viele Schäden, erklärte die Weltwetterorganisation (WMO) in einem am Mittwoch veröffentlichten B