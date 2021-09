Link kopiert

Wien Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über Nachwuchs bei den Königspinguinen. Geschlüpft ist das Kleine bereits am 26. Juli. Doch bis jetzt hielt es sich in der weichen Bauchfalte seiner Eltern gut versteckt. „Königspinguine brüten ihr Ei stehend in einer Bauchfalte aus. Hier halten sie auch das