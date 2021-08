Link kopiert

Tokio Bei einem Säureangriff in einer U-Bahn-Station in Tokio sind zwei Menschen verletzt worden. Der Angriff ereignete sich in der U-Bahn-Station Shirokane Takanawa. Der Angreifer sprühte einem 22-jährigen Mann in einem Aufzug eine Flüssigkeit ins Gesicht. Wie der Rundfunksender NHK berichtete, han