Die Mähnenrobben im Münchner Tierpark Hellabrunn haben Nachwuchs bekommen. Das weibliche Jungtier sei auf den Namen Vaiana – also „Mädchen aus dem Wasser“ – getauft worden, teilte die Leitung des Tierparks am Dienstag mit. Es sei bereits am 21. Juli zur Welt gekommen. tierpark hellabrunn/dpa